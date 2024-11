U19-Team trotz Niederlage in Eliterunde der EM-Quali

Österreichs U19-Fußball-Nationalmannschaft hat den Sprung in die Eliterunde der Qualifikation für die EM-Endrunde 2025 geschafft.

Zum Abschluss des Mini-Turniers im Kosovo musste sich das Team von Trainer Oliver Lederer am Dienstag zwar gegen Spanien mit 0:1 geschlagen geben, schaffte als Gruppensieger aber dennoch den Sprung in die nächste Phase. Das Gegentor fiel erst in der 90. Minute, nachdem die Österreicher gute Möglichkeiten auf die Führung hatten.

Die Eliterunde für die EM in Rumänien findet im Frühjahr statt, die Sieger der sieben Vierer-Gruppen schaffen es zum Turnier.

(APA) Foto: Imago