U20-Volleyball-Nationalteam schafft historische Quali

Die österreichischen Volleyball-Junioren haben sich für die U20-Europameisterschaft im Spätsommer in Serbien und Griechenland qualifiziert.

Das ÖVV-Team besiegte am Samstag beim Qualifikationsturnier in Hartberg Belgien mit 3:1 und gewann das Heimturnier ungeschlagen. Auch Spanien konnte im Laufe des Turniers geschlagen werden, womit die Volleyball-Junioren erstmals seit 1984 wieder an der Nachwuchs-EM teilnehmen werden.

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.