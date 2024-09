U21 erfüllt in Bosnien Pflicht – Seidl trifft doppelt

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam hat die Pflicht erfüllt und darf weiter auf die Qualifikation für die EM-Endrunde hoffen. Simon Seidl schoss die Elf von Trainer Werner Gregoritsch am Freitag bei Bosnien-Herzegowina zu einem 2:0-(0:0)-Auswärtssieg. Für den seit wenigen Tagen 22-Jährigen von Blau-Weiß Linz waren es im sechsten Einsatz in der U21-Auswahl seine ersten Tore. In der Gruppe wahrte Österreich damit den Anschluss an Frankreich und Spitzenreiter Slowenien.

Österreich reiste nur noch mit kleinen Hoffnungen in Bosniens Hauptstadt. Ein Sieg sollte her, hielt der im Idealfall nach der EM als Auswahl-Trainer scheidende Gregoritsch fest. Die mit dem vom A-Team abgereisten Samson Baidoo in der Abwehr agierenden Gäste versuchten es in den ersten 20 Minuten mit hohem Pressing, der Erfolg stellte sich nur bedingt ein. Bosnien hatte die erste wirklich gute Chance, Amar Ibrisimovic schoss knapp über die Latte (18.). Seidl versuchte es kurz darauf mit dem Hinterkopf, der Ball ging nur knapp an der Stange vorbei (23.). Eine zwingende Torchance konnten sich die Österreicher, die es oft aus der Distanz versuchten, in der ersten Halbzeit dann nicht mehr herausarbeiten.

Entscheidung fällt im Finish

Gregoritsch brachte zur Halbzeit Christoph Lang für Moritz Oswald und Debütant Florian Micheler für den bereits mit Gelb verwarnten Niklas Sattlberger. Der Tiroler Neuling von Hoffenheim II stellte sich rasch mit einem Torschuss ein, Goalie Luka Damijanovic drehte den Ball über die Latte. Die anhaltende Drangphase sollte sich für Kapitän Matthias Braunöder und Co. aber lohnen. Thierno Ballo fand Neo-England-Legionär Oluwaseun Adewumi, der auf Seidl ablegte. Der offensive Mittelfeldmann verschaffte sich noch mit einer Drehung Raum und schloss ab. Fünf Minuten später machte auch Adewumi nach einem Gegenstoß alles richtig, der starke Damijanovic bewahrte sein Team vor dem nächsten Rückschlag.

Die Entscheidung sollte dennoch noch vor dem Finish fallen. Nach einem Einwurf von Benjamin Böckle zog Seidl ab und überraschte Bosniens Schlussmann mit seinem Schuss ins kurze Eck. Ballo traf danach noch die Latte. Bosnien konnte sich keine wirkliche Chance mehr herausarbeiten.

