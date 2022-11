U21-Team mit fünf Neulingen ins Trainingslager nach Kroatien

Das österreichische U21-Fußball-Nationalteam tritt mit fünf neuen Gesichtern die Reise zum Trainingslager in Pula an. Mit den Salzburgern Dijon Kameri und Samson Baidoo sowie Moritz Wels von Sturm Graz stehen drei Spieler des Jahrgangs 2004 erstmals im Aufgebot. Ebenfalls erstmals in der U21-Auswahl dabei sind Justin Omoregie von Red Bull Salzburg und Philipp Wydra vom 1. FC Köln. Beide hatten sich vor bzw. während der U19-EM im Juni verletzt.

Am Montag geht es nach Kroatien, wo zwei freundschaftliche Tests am 17. November gegen die Türkei (Medulin) und am 21. November gegen Gastgeber Kroatien (Pula) geplant sind. „Auf uns warten zwei echte Topgegner, die im U21-Bereich immer sehr gute Mannschaften stellen“, so Teamchef Werner Gregoritsch, der „zwei echten Prüfungen“ entgegensieht. Für den Steirer wird die Partie gegen Kroatien seine 100. als Trainer von Österreichs U21.

Verzichten muss Gregoritsch auf Austria Wiens Muharem Huskovic und den ebenfalls verletzten Adis Jasic vom WAC. Thierno Ballo und Luca Kronberger wurden nicht einberufen, da Gregoritsch andere Akteure testen will.

(APA)/Bild: GEPA