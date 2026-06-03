U21-Teamgoalie vor Wechsel nach Deutschland

Matteo Bignetti steht nach exklusiven Sky-Informationen kurz vor einem Wechsel zum deutschen Traditionsverein 1. FC Saarbrücken.

Der österreichische U21-Teamgoalie soll beim deutschen Drittligisten als neue Nummer 1 fungieren und den ambitionierten Verein dabei unterstützen, in der kommenden Saison um die oberen Tabellenplätze mitzuspielen.

🚨🧤EXKL. | U21-Teamtorhüter Matteo #Bignetti (22) vor Unterschrift bei 1. FC Saarbrücken @ersterfcs. Als neue Nummer Eins eingeplant. Ablösefrei nach Abschied von SK Sturm. Zudem Interesse aus ITA, D und Ö. Saison 25/26: 13 Pflichtspiele für Vizemeister #STU @SkySportAustria pic.twitter.com/EhVoFb5dGR — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 3, 2026

Bignetti drei Jahre lang bei Sturm

Für Bignetti wäre es nach drei Jahren in Österreich bei Sturm Graz eine Rückkehr nach Deutschland, nachdem er zuvor für Eintracht Frankfurt aktiv war. Für Sturm bestritt Bignetti insgesamt 13 Pflichtspiele.

Saarbrücken konnte sich im Rennen um den 22-Jährigen gegen Interessenten aus Österreich, Deutschland sowie mehrere italienische Klubs durchsetzen.

(Red.)

Bild: GEPA