Ü30-Angriff! Barca bastelt an neuer Altmeister-Offensive

Der FC Barcelona arbeitet hinter den Kulissen bereits fleißig an Neuverpflichtungen. Gleich drei Ü30-Stars sollen ab Sommer die Offensive verstärken.

Ilkay Gündogan, Roberto Firmino und Lionel Messi.

Alle spielen seit Jahren auf hohem Niveau, haben viele Titel gewonnen und sind im Sommer ablösefrei. Alle drei sind allerdings auch bereits im fortgeschrittenen Fußball-Alter – dennoch ziehen sie ein großes Interesse seitens des FC Barcelona auf sich.

Über allem schwebt dabei natürlich Messi. Der Weltmeister verzauberte von 2000 bis 2021 die katalanischen Fans und lief in insgesamt 778 Pflichtspielen für die Blaugrana auf, in denen er 672 Tore erzielte sowie 303 weitere Treffer auflegte. Bei den Barca-Fans wird Messi wie ein Gott verehrt, doch auch die Barca-Spieler würden sich über ein Comeback des 35-jährigen Superstars beim spanischen Top-Klub freuen.

Lewandowski hofft auf Messi-Rückkehr

„Für mich wird Messi immer ein Teil von Barca sein. Nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler wäre eine Rückkehr beeindruckend. Sein Platz ist hier in Barcelona. Ich hoffe, dass wir nächste Saison zusammenspielen können“, betonte Robert Lewandowski zuletzt. Nach Sky Informationen arbeitet Barcelona intensiv an einer Messi-Rückkehr – und auch der siebenmalige Ballon d’Or-Sieger präferiert eine Rückkehr zur alten Liebe.

Doch damit nicht genug, Barcelona hat bei seiner Transfer-Offensive noch weitere Stars im Blick. Denn nach Sky Informationen ist auch Roberto Firmino ein heißer Kandidat für einen Wechsel zu den Katalanen, Gespräche haben auch bereits stattgefunden. Klar ist, dass der 31-jährige Brasilianer den FC Liverpool nach acht Jahren definitiv verlassen wird, sein Ziel ist bislang allerdings noch offen.

Ähnlich sieh es bei Ilkay Gündogan aus. Der 32-Jährige erklärte nach dem Champions-League-Spiel beim FC Bayern in der Mixed Zone: „Meine Zukunft ist noch nicht entschieden. Es gibt im Hintergrund Gespräche, auf Details werde ich jetzt nicht eingehen. Ich weiß, was ich an Manchester City habe. Es ist noch nirgendwo eine Unterschrift gesetzt“, so der deutsche Nationalspieler. Auch Gündogan wird mit Barca in Verbindung gebracht.

Junger Kern im Barcelona-Kader

„Jetzt ist nicht die Zeit, um über Leo, andere neue Spieler oder sonstige Dinge abseits des Platzes zu sprechen“, machte Barca-Trainer Xavi angesprochen auf die Transfer-Gerüchte jüngst auf einer Pressekonferenz deutlich und ließ sich damit nicht in die Karten schauen. Allerdings stehen die Chancen der Katalanen auf einen ablösefreien Ü30-Transfer-Dreierpack im Sommer gar nicht mal so schlecht.

Sollten Messi, Firmino und Gündogan tatsächlich im Sommer ins Camp Nou kommen, dann wäre der Altmeister-Angriff mit Robert Lewandowski komplett – zusammen wären die vier 132 Jahre alt! Interessant: Von den Leistungsträgern sind abgesehen von Marc-Andre ter Stegen (30 Jahre), Sergi Roberto (31) und Marcos Alonso (32) keine weiteren Stars über 30. Kapitän Sergio Busquets (34) wird den Verein im Sommer wohl verlassen, Jordi Alba (34) ist nur noch Joker.

Dafür stehen im Kader sehr viele Youngster, die das Gesicht des FC Barcelona in Zukunft prägen sollen. Allen voran natürlich Pedri (20) und Gavi (18). Mit Alejandro Balde (19), Eric Garcia (22) oder Ansu Fati (20) ist Barca mit den Young-Guns auch in der Breite qualitativ gut aufgestellt. Die potenziellen Ü30-Zugänge würden für eine sehr interessante Altersmischung im Kader sorgen.

