Über 30 Millionen Euro! BVB verkündet Brandt-Nachfolger
Was Sky Sport bereits berichtet hat, ist nun offiziell: Borussia Dortmund verpflichtet Konstantinos Karetsas vom KRC Genk.
Der BVB zahlt im Paket 32 Millionen Euro – 30 Millionen Euro fixer Ablöse plus zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen. Genk hat sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Karetsas unterschreibt bis 2031.
✍️ Borussia Dortmund verpflichtet das 18-jährige griechische Talent Konstantinos Karetsas vom KRC Genk. Der Offensivspieler unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis 30.06.2031. pic.twitter.com/vlpysMTF8g
— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026