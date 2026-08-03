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Deutsche Bundesliga

Über 30 Millionen Euro! BVB verkündet Brandt-Nachfolger

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago

Was Sky Sport bereits berichtet hat, ist nun offiziell: Borussia Dortmund verpflichtet Konstantinos Karetsas vom KRC Genk.

Der BVB zahlt im Paket 32 Millionen Euro – 30 Millionen Euro fixer Ablöse plus zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen. Genk hat sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Karetsas unterschreibt bis 2031.

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