Zuschauer-Bestmarke beim Testspiel der Frauenmannschaft des SK Rapid: Im Rahmen eines Vorbereitungsspiels stellt das neu gegründete Frauen-Team des Bundesligisten einen österreichischen Rekord für Vereinsmannschaften auf.

Das Duell gegen die U20 des 1. FC Nürnberg im Allianz Stadion sahen 7.278 Fans, was einen neuen Rekord für österreichische Vereinsmannschaften darstellt. Zwar ging die Partie mit 1:4 verloren, der vorher gültige Rekord konnte aber mehr als verdoppelt werden. Die bisherige Bestmarke stammt vom 19. Februar 2023 in der Linzer Raiffeisen Arena. Damals hatten die LASK-Frauen gegen SU Geretsberg vor 3.500 Besuchern 4:1 gesiegt.

Der einzige Rapid-Treffer gelang Jasmin König (53.) zum zwischenzeitlichen 1:2. Nächste Saison steigen die Rapidlerinnen in der Wiener Landesliga in den Ligafußball ein. Im Rahmen des ersten „SK Rapid Sporttags“ fanden zudem auch Matches mehrerer Hütteldorfer Mädchen- und Frauenauswahlen statt. Zudem präsentierten die Grün-Weißen erstmals die neuen Trikots des Vereins im Match-Einsatz.

„Der ganze Tag in Hütteldorf war ein echtes Sportfest und ein sehr starkes Zeichen für den Frauenfußball weit über unseren Klub hinaus. Ich danke allen, die zum Gelingen dieses wunderbaren Fußballtages beigetragen haben“, bedankte sich Rapids Geschäftsführer Sport Steffen Hofmann.

ÖFB-Frauen behalten Zuschauer-Rekord

Eine größere Kulisse erreichte nur zweimal das ÖFB-Frauennationalteam. In der Generali Arena im Rahmen der Nations League gegen Frankreich 2023 waren 10.051 Fans anwesend. In diesem Jahr gegen Deutschland in Linz im Rahmen der EM-Qualifikation feuerten 7.500 Personen das ÖFB-Team an.

