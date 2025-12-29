Über 70 Mio. Euro: Manchester City kurz vor Mega-Transfer

Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth hat das Interesse mehrerer Top-Klubs aus der Premier League geweckt.

Wie Sky Sports berichtet, steht er nun unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester City. Demnach werden die Berater am Montag in Manchester erwartet, um die Vertragskonditionen final auszuverhandeln.

Die Skyblues nehmen zudem die Verhandlungen mit den Cherries auf. Es wird erwartet, dass die Gespräche in dieser Woche Fortschritte machen. City möchte den Deal abschließen, sobald das Transferfenster am 1. Januar öffnet. Semenyo kann dann von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Pfund (über 74 Millionen Euro) Gebrauch machen.

Auch FC Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur und FC Chelsea galten als Interessenten. Nun rückt Citys Mega-Deal immer näher. Der Angreifer wird aller Voraussicht nach einen langfristig Vertrag unterschreiben.

Foto: Imago