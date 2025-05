Über 80 Millionen! Ex-Salzburger Sesko heiß begehrt

Der Slowene erzielte bislang 21 Treffer und legte sechs weitere auf. 27 Torbeteiligungen in 43 Pflichtspielen – eine bemerkenswerte Quote für den 21-jährigen Angreifer in einem selten funktionierenden Team. Das Interesse an Sesko reißt nicht ab.

Wie Sky bereits berichtete, ist auch für diesen Sommer eine erfolgsbasierte Ausstiegsklausel verankert. Umso besser Sesko performt, desto teurer wird er. Sky erfuhr: Mittlerweile übersteigt der Wert die 80 Millionen Euro.

Aber: Grundsätzlich ist auch ein Transfer ohne das Aktivieren der Exit-Option möglich. Die Modalitäten wären dann frei verhandelbar, das Ablösepaket würde wiederum steigen. Dafür wäre die Zahlungsstruktur eine andere. Beispiel: RB könnte in diesem Fall eine Sockelablöse in Höhe von 75 Millionen Euro und 15 weitere Millionen an Bonuszahlungen verlangen.

Sesko kämpft mit Leipzig um die CL-Quali

Ein 90-Millionen-Paket also, aber eben unter anderen Strukturen. Auf dem Markt passiert es nicht selten, dass Klauseln umgangen werden und dafür höhere Beträge unter anderen Modalitäten überwiesen werden. Das hat insbesondere bilanzielle und budgetäre Gründe.

Ob mit oder ohne Klausel – sollte Sesko in diesem Sommer gehen, erhält Leipzig eine Menge Kohle. Derzeit kämpft der slowenische Nationalspieler noch mit den Sachsen um die Champions-League-Qualifikation.

Sesko war im Sommer 2023 für 24 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt. Für Salzburg gelangen dem Angreifer in 79 Pflichtspielen 29 Tore und elf Vorlagen.

