Überblick: Alle Final-Ergebnisse und Rekordsieger der Champions League

Am morgigen Samstag trifft Real Madrid im Champions-League-Finale auf den FC Liverpool. Es ist das dritte Endspiel nach 1981 und 2018 zwischen den beiden Topklubs.

Wir haben alle Final-Ergebnisse der UEFA Champions League und des Vorgängerbewerbs Europapokal der Landesmeister zusammengestellt.

Alle Finalspiele seit 1956:

1956 Paris Real Madrid – Stade Reims 4:3

1957 Madrid Real Madrid – AC Fiorentina 2:0

1958 Brüssel Real Madrid – AC Milan 3:2 n.V.

1959 Stuttgart Real Madrid – Stade Reims 2:0

1960 Glasgow Real Madrid – Eintracht Frankfurt 7:3

1961 Bern Benfica Lissabon – FC Barcelona 3:2

1962 Amsterdam Benfica Lissabon – Real Madrid 5:3

1963 London AC Milan – Benfica Lissabon 2:1

1964 Wien Inter Mailand – Real Madrid 3:1

1965 Mailand Inter Mailand – Benfica Lissabon 1:0

1966 Brüssel Real Madrid – Partizan Belgrad 2:1

1967 Lissabon Celtic Glasgow – Inter Mailand 2:1

1968 London Manchester United – Benfica Lissabon 4:1 n.V.

1969 Madrid AC Milan – Ajax Amsterdam 4:1

1970 Mailand Feyenoord Rotterdam – Celtic Glasgow 2:1 n.V.

(Feyenoord mit Trainer Ernst Happel und Franz Hasil)

1971 London Ajax Amsterdam – Panathinaikos Athen 2:0

1972 Rotterdam Ajax Amsterdam – Inter Mailand 2:0

(Heinz Schilcher/Ajax im Finale nicht im Kader)

1973 Belgrad Ajax Amsterdam – Juventus Turin 1:0

(Heinz Schilcher/Ajax im Finale nicht im Kader)

1974 Brüssel Bayern München – Atletico Madrid 1:1 n.V.

Wiederholungsspiel Bayern – Atletico 4:0

1975 Paris Bayern München – Leeds United 2:0

1976 Glasgow Bayern München – AS St. Etienne 1:0

1977 Rom Liverpool FC – Borussia Mönchengladbach 3:1

1978 London Liverpool FC – Club Brügge 1:0

(Brügge mit Trainer Ernst Happel und Edi Krieger)

1979 München Nottingham Forest – Malmö FF 1:0

1980 Madrid Nottingham Forest – Hamburger SV 1:0

1981 Paris Liverpool FC – Real Madrid 1:0

1982 Rotterdam Aston Villa – Bayern München 1:0

1983 Athen Hamburger SV – Juventus Turin 1:0

(HSV mit Trainer Ernst Happel)

1984 Rom Liverpool FC – AS Roma 1:1 n.V./ES 4:2

1985 Brüssel Juventus Turin – Liverpool FC 1:0

1986 Sevilla Steaua Bukarest – FC Barcelona 0:0 n.V./ES 2:0

1987 Wien FC Porto – Bayern München 2:1

1988 Stuttgart PSV Eindhoven – Benfica Lissabon 0:0 n.V./ES 6:5

1989 Barcelona AC Milan – Steaua Bukarest 4:0

1990 Wien AC Milan – Benfica Lissabon 1:0

1991 Bari Roter Stern Belgrad – O. Marseille 0:0 n.V./ES 5:3

1992 London FC Barcelona – Sampdoria Genua 1:0 n.V.

1993 München Olympique Marseille – AC Milan 1:0

1994 Athen AC Milan – FC Barcelona 4:0

1995 Wien Ajax Amsterdam – AC Milan 1:0

1996 Rom Juventus Turin – Ajax Amsterdam 1:1 n.V./ES 4:2

1997 München Borussia Dortmund – Juventus Turin 3:1

(Wolfgang Feiersinger/Dortmund im Finale nicht

im Kader)

1998 Amsterdam Real Madrid – Juventus Turin 1:0

1999 Barcelona Manchester United – Bayern München 2:1

2000 Paris Real Madrid – Valencia CF 3:0

2001 Mailand Bayern München – Valencia CF 1:1 n.V./ES 5:4

2002 Glasgow Real Madrid – Bayer Leverkusen 2:1

2003 Manchester AC Milan – Juventus Turin 0:0 n.V./ES 3:2

2004 Gelsenkirchen

FC Porto – AS Monaco 3:0

2005 Istanbul Liverpool FC – AC Milan 3:3 n.V./ES 3:2

2006 St. Denis/Paris

FC Barcelona – Arsenal London 2:1

2007 Athen AC Milan – Liverpool FC 2:1

2008 Moskau Manchester United – Chelsea 1:1 n.V./ES 6:5

2009 Rom FC Barcelona – Manchester United 2:0

2010 Madrid Inter Mailand – Bayern München 2:0

(David Alaba/Bayern und Marko Arnautovic/Inter im

Finale nicht im Kader)

2011 London FC Barcelona – Manchester United 3:1

2012 München Chelsea – Bayern München 1:1 n.V./ES 4:3

(David Alaba/Bayern im Finale nach Gelb-Sperre

nicht im Kader)

2013 London Bayern München – Borussia Dortmund 2:1

(David Alaba/Bayern spielte durch)

2014 Lissabon Real Madrid – Atletico Madrid 4:1 n.V.

2015 Berlin FC Barcelona – Juventus Turin 3:1

2016 Mailand Real Madrid – Atletico Madrid 1:1 n.V./ES 5:3

2017 Cardiff Real Madrid – Juventus Turin 4:1

2018 Kiew Real Madrid – Liverpool 3:1

2019 Madrid Liverpool – Tottenham 2:0

2020 Lissabon Bayern München – Paris Saint-Germain 1:0

(David Alaba/Bayern spielte durch)

2021 Porto Chelsea – Manchester City 1:0

2022 Paris Real Madrid – Liverpool (am Samstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1)

Rekord-Titelträger:

13 Titel: Real Madrid (6 x Meistercup, 7 x Champions League)

7 Titel: AC Milan

6 Titel: Bayern München, Liverpool

5 Titel: FC Barcelona

4 Titel: Ajax Amsterdam

3 Titel: Manchester United, Inter Mailand

2 Titel: Benfica Lissabon, Nottingham Forest,

Juventus Turin, FC Porto, Chelsea

1 Titel: Celtic Glasgow, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa,

Hamburger SV, Steaua Bukarest, PSV Eindhoven,

Roter Stern Belgrad, Olympique Marseille, Borussia

Dortmund

