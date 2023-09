Die angespannte Wetterlage mit Starkregen in Teilen Spaniens hat zur Absage des Fußball-Erstligaspiels zwischen Atletico Madrid und dem FC Sevilla geführt.

Das am Sonntagabend angesetzte Match könne aufgrund des extrem hohen Risikos von Überflutungen in Madrid nicht stattfinden, wurde wenige Stunden vor Matchbeginn mitgeteilt. In Madrid wurden die schwersten Regenfälle der vergangenen 50 Jahre erwartet.

(APA).

Beitragsbild: Imago.