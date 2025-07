„Überglücklich“: Hürdensprinter Diessl triumphiert bei U23-EM

Enzo Diessl hat bei der Leichtathletik-U23-EM in Bergen über 110 m Hürden Gold gewonnen. Der Steirer siegte am Freitag im Finale in 13,46 Sekunden, für die beiden Belgier Zeno van Neygen und Elie Bacari blieben Silber und Bronze.

Der Olympia-Teilnehmer war schon im Vorlauf und im Halbfinale die schnellste Zeit gelaufen. „Es macht mich stolz, das umsetzen zu können, was ich mir vorgenommen habe. Ich war sowohl körperlich als auch mental sehr stark hier“, sagte Diessl.

„Ich bin jetzt einfach nur überglücklich, auch diesen Titel geholt zu haben. Es ist wunderschön, hier Gold vor meiner Familie, meinen Trainingskollegen und dem ganzen österreichischen Team geholt zu haben“, betonte er. Nervös sei er nicht gewesen, sagte Diessl, „obwohl die Erwartungshaltung von außen und auch mir selbst natürlich sehr groß war, weil ich doch als Jahresschnellster hergekommen bin“.

Trainerin Beate Hochleitner meinte: „Es war für Enzo nicht einfach, als Favorit ins Rennen zu gehen. Ich finde, das hat er über alle drei Runden mit Bravour gelöst.“ Seit der Goldmedaille bei der U20-EM vor zwei Jahren in Jerusalem sei Diessl „reifer sowie technisch besser und sicherer geworden“. Der 21-Jährige holte damit die achte Medaille für rot-weiß-rot bei U23-Europameisterschaften, und erst die dritte in Gold nach den 3.000-m-Hindernisläufern Günther Weidlinger 1999 und Martin Pröll 2003.

(APA) / Foto: GEPA