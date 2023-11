„Überragend“ – Matthäus lobt ÖFB-Star

Sky-Experte Lothar Matthäus blickt in seiner Kolumne „So sehe ich das“ auf das Topspiel der Deutschen Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München zurück. Matthäus schwärmt dabei von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer.

Goretzka ist aufgeblüht, auch Laimer hat in Dortmund ein Riesenspiel gemacht, die Vier vorne bringen alles mit: Torgefährlichkeit durch Kane, gutes taktisches Verhalten und Wechselspiele zwischen Musiala und Kane, zwischen Coman und Sane, was die Seiten betrifft. Geschwindigkeit, große technische Qualität, Dribblings, Abschlüsse. So etwas muss man in Europa suchen.

Wenn man solche Spieler hat, die der FC Bayern seinem Trainer zur Verfügung gestellt hat, auch wenn nicht alle seine Wünsche erfüllt wurden, sollte man solche Spiele wie am Samstag häufiger erwarten dürfen.

Goretzka und Laimer waren überragend

Es gibt natürlich auch andere wichtige Dinge, gerade mit Blick auf die Zukunft des FC Bayern: Ich glaube, dass man am Samstag durch Kimmichs Sperre möglicherweise zu seinem Glück gezwungen wurde. Die neue Doppelsechs mit Laimer und Goretzka hat sehr gut funktioniert, das Mittelfeld wurde sehr schnell und konzentriert überbrückt, das Spiel wurde präziser und schneller nach vorne getragen. Die Balleroberung, das aggressive Dagegengehen und das Umschaltspiel haben mir sehr gut gefallen.

Goretzka konnte mit seinen Läufen und Vorstößen befreiter als in den vergangenen Wochen und Monaten aufspielen, da er Kimmich nicht absichern musste. Vor Jahren habe ich schon gesagt, dass Leon ein Box-to-Box-Spieler mit offensiven und defensiven Qualitäten ist. Am Samstag hat das gezeigt, was ihn stark gemacht hat.

Goretzka und Laimer waren überragend, und durch ihr Zusammenspiel hat der Trainer vielleicht auch eine Möglichkeit im Kopf, die er schon im nächsten Spiel umsetzen könnte – mit Kimmich auf der rechten Abwehrseite.

Hamann: “Laimer hat vielleicht gestern die Chance gesehen“

Kimmich hat dort vor einiger Zeit schon Weltklasse gespielt und vielleicht hat man mit ihm als Außenverteidiger zumindest die Option, die man vor der Saison gesucht hat. Man hat Probleme auf der rechten Abwehrseite und wollte für diese Position im Sommer einen neuen Spieler haben.

Kimmich könnte die Lösung für Tuchel und Nagelsmann sein

Ich bin ein Fan von Kimmich, er hat in den vergangenen Jahren auf zwei Positionen Weltklasse verkörpert: Als rechter Außenverteidiger mit seinen Flanken und seinem Abwehrverhalten. Auch auf der Sechs hat er sehr gut gespielt, auch wenn es in letzter Zeit vielleicht nicht mehr so gut geklappt hat.

Das Spiel am Samstag war möglicherweise auch ein Zeichen für Julian Nagelsmann. Der Nationaltrainer weiß, dass Kimmich und Gündogan zusammen nicht so funktioniert haben, wie man es sich vorgestellt hat, man erinnere sich an die Weltmeisterschaft in Katar. Auch in der Nationalmannschaft gibt es Probleme auf der rechten Außenverteidigerposition. Möglicherweise ist es auch für das DFB-Team eine Option, dass Kimmich vom Zentrum auf die Außenposition wechselt.

