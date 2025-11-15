Shiffrin-Gala beim Slalom-Auftakt in Levi – ÖSV-Damen abgeschlagen

Skistar Mikaela Shiffrin hat am Samstag den ersten Weltcup-Slalom im Alpinskiwinter in souveräner Manier gewonnen und zum neunten Mal in Levi triumphiert.

Die US-Amerikanerin verwies die für Albanien startende Lara Colturi (+1,66 Sek.) und die Deutsche Emma Aicher (+2,59) auf die weiteren Podestplätze. Für die 30-jährige Shiffrin war es der 102. Weltcupsieg, der 65. im Slalom. Katharina Liensberger reist als beste Österreicherin mit Platz zehn aus Finnland ab.

„Der zweite Lauf ist mir besser entgegengekommen, ich habe von Start weg zu pushen versucht. Es waren Schwünge dabei, die wieder mehr am Rennfahren waren, darauf kann ich aufbauen“, sagte die Vorarlbergerin Liensberger im ORF-TV-Interview. Zur Halbzeit war sie 14. gewesen.

Katharina Truppe und Katharina Huber wurden ex aequo 16., Lisa Hörhager landete auf Platz 23., Katharina Gallhuber auf 24. Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert hatten sich Natalie Falch (43.) und Franziska Gritsch (56.).

