„Überraschend und nicht zu akzeptieren“: Dutt nach WAC-Pleite frustriert

Fehlstart ins Bundesliga-Frühjahr: Der Wolfsberger AC unterliegt der WSG Tirol zuhause mit 1:2 und enttäuscht dabei über weite Strecken. Die Top sechs rücken damit in weite Ferne – Trainer Robin Dutt ärgerte sich nach Schlusspfiff im Sky-Interview über den schwachen Auftritt seines Teams.

„Wir sind uns einig, dass wir ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben. Ich war schon überrascht, dass wir nicht die Intensität auf den Platz gebracht haben und so viele einfache Fehler gemacht haben. Das ist nicht zu akzeptieren und überraschend“, zeigte sich der WAC-Betreuer frustriert, sieht aber keinen Vertrauensbruch zu seinen Spielern: „Unser Spiel nach vorne war von viel zu einfachen Fehlern geprägt.“

In Hinblick auf das Kärntner Lokalduell gegen Austria Klagenfurt nächste Woche kündigt Dutt eine gezielte Aufarbeitung an: „Da werden paar Dinge angesprochen werden müssen. Ich will sehen, wer im Derby auflaufen will. Jetzt haben wir noch bisschen Aufräumarbeiten zu tätigen.“

