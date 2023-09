Überraschende HSV-Pleite Elversberg: Düsseldorf neuer Tabellenführer

Der Hamburger SV hat beim SV Elversberg die erste Niederlage der Saison in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga und auch den Verlust der Tabellenspitze hinnehmen müssen. Die Hanseaten verloren am Samstag mit 1:2 gegen den Aufsteiger, bei dem Nicolas Kristof, Paul Wanner und Nico Antonitsch zum Einsatz kamen. Neuer Tabellenführer ist vorerst Fortuna Düsseldorf nach einem 3:1 bei Hansa Rostock. Die Fortuna hat wie der HSV 13 Zähler, aber die bessere Tordifferenz.

Der Karlsruher SC und der 1. FC Kaiserslautern trennten sich 1:1. Am Samstagabend will Bundesliga-Absteiger Schalke 04 sportlich wieder in die Spur kommen, Gegner ist der noch ungeschlagene 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr).

(APA) / Bild: Imago