Überraschende Pleite für Glasner gegen Larnaka

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace am 2. Spieltag der Conference League eine überraschende 0:1-Pleite gegen AEK Larnaka einstecken müssen.

Trotz zahlreicher Chancen gelang es den „Eagles“ im Selhurst Park nicht, einen Treffer zu erzielen. Auf der anderen Seite bestrafte Riad Bajic (51.) die Glasner-Elf nach der Pause. Es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben.

Am 1. Spieltag gewann Palace gegen Dynamo Kiew mit 2:0.

Das Tor:

0:1- Riad Bajic (51.)

Bild: Imago