Überraschende Wende! Schicker-Entscheidung gefallen

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bleibt in gestärkter Position bei der TSG Hoffenheim und beendet damit Wechselgerüchte.

Der 39-jährige Steirer bildet fortan gemeinsam mit Tim Jost, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, das alleinige Führungsduo des deutschen Fußball-Bundesligisten, gab der Club am Samstag bekannt. Der VfL Wolfsburg und Red Bull Salzburg waren an einer Verpflichtung von Schicker interessiert gewesen.

„Das bekannt gewordene Interesse diverser Clubs spricht für die Qualitäten von Andreas Schicker. Wir sind aber gemeinsam sehr froh, dass wir mit dieser neuen Aufstellung an der Spitze des Clubs gemeinsam die erfolgreiche Arbeit fortsetzen können. Unsere Mannschaft hat sportlich unter seiner Führung wieder zur ‚TSG-DNA‘ zurückgefunden, die Mannschaft ist jünger, ihr Fußball attraktiver und erfolgreicher geworden. Wir wünschen uns, dass Andreas Schicker diesen Weg noch lange federführend prägt“, erklärte TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp.

Schicker war im Oktober 2024 vom österreichischen Fußball-Meister Sturm Graz zu Hoffenheim gewechselt und hatte einen Monat später auch Sturms Erfolgstrainer Christian Ilzer nach Sinsheim geholt. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. „Das Interesse anderer Vereine ehrt mich – und ist zugleich eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die wir hier im Kraichgau leisten. Aber die TSG-Gesellschafter haben mir eine klare Perspektive aufgezeigt, hier weiter erfolgreich arbeiten zu können“, begründete der Österreicher seine Entscheidung.

Bild: Imago