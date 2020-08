Überraschender Abgang bei der Austria? Borkovic scheinbar vor Wechsel zu Hoffenheim

Laut Medienberichten soll Alexandar Borkovic den FK Austria Wien in die Deutsche Bundesliga verlassen.

Der U21-Teamspieler heuert offenbar bei TSG Hoffenheim an und wäre dann neben Florian Grillitsch, Stefan Posch und Christoph Baumgartner der vierte Österreicher im Team von Trainer Sebastian Hoeneß.

Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher noch nicht.

Laut Kollegen @ha_pra ist #Borkovic ab kommender Saison in @tsghoffenheim . Der U-21 Teamspieler hat immer wieder gezeigt was in ihm steckt, wenn sein Körper mitspielt. #faklive #skybuliat #ssnhd #inundaut https://t.co/d0Vdsg1FaE

— Johannes Brandl (@Sky_Johannes) August 26, 2020