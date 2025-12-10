Überraschender Ausfall: BVB ohne Sabitzer gegen Bodø/Glimt

Marcel Sabitzer steht Borussia Dortmund im Duell mit Bodø/Glimt kurzfristig nicht zur Verfügung. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ erschien der Österreicher unerwartet nicht im Teamhotel. Warum er fehlte, ist bisher nicht bekannt und wurde vom Klub auch nicht kommentiert.

Für den sechsten Champions-League-Spieltag bedeutet das: Sabitzer ist nicht im Aufgebot und verpasst die Partie gegen die Norweger.

Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bereits auf 18 Einsätze für den BVB und steuerte drei Assists bei, darunter zwei in der Königsklasse.

Beitragsbild: Imago