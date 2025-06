Überraschendes Aus bei Klub-WM: Inter scheitert an Fluminense

Champions-League-Finalist Inter Mailand ist überraschend im Achtelfinale der Klub-WM ausgeschieden.

Gegen Fluminense FC verloren die Italiener am Montag in Charlotte/North Carolina mit 0:2 (0:1). Im Viertelfinale treffen die Brasilianer nun entweder auf Manchester City oder Al-Hilal, die sich in der Nacht zu Dienstag in der ersten K.o.-Runde gegenüberstehen.

Der Außenseiter um Kapitän Thiago Silva startete besser in die Partie. Fluminenses German Cano (3.) brachte seine Mannschaft bereits in der Anfangsphase mit einem Kopfballtor in Führung. Inter dominierte in der Folge zwar das Spielgeschehen, im letzten Drittel fehlte es aber an Genauigkeit. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte sorgte dann Hercules (90.+3) für die Entscheidung.

(SID) / Bild: Imago