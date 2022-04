Überrascht Ferrari beim Heim-Rennen mit einer Verlängerung?

via

Carlos Sainz und Ferrari stehen wohl kurz davor, eine Vertragsverlängerung zu verkünden.

Eine Vertragsverlängerung von Sainz bis 2024 könnte schon in Kürze offiziell werden. Nach dem Bericht der AS könnte diese sogar schon bei Ferraris Heimrennen, dem Großen Preis der Emilia Romagna, vor heimischen Fans bekanntgegeben werden.

Vertragsverhandlungen waren zuletzt ins Stocken geraten

Sainz fährt mittlerweile in seinem zweiten Jahr für den italienischen Rennstall und hatte in der Vergangenheit schon sein Interesse an einer längeren Zusammenarbeit ausgedrückt. Auch Teamchef Mattia Binotto gab bereits beim Saisonbeginn im März zu Protokoll, kurz vor einem Vertragsabschluss mit Sainz zu stehen.

In den letzten Wochen scheinen sich die Verhandlungen jedoch hingezogen zu haben. Laut dem F1-Insider soll es unterschiedliche Auffassungen bei der Vertragslänge gegeben haben. So soll Sainz einen Zweijahresvertrag angestrebt haben, Ferrari wollte jedoch vorerst nur um ein weiteres Jahr verlängern und eine Option auf eine weitere Saison einbauen.

Bekanntgabe vor 100.000 heimischen Fans?

Über Zukunfts-Gespräche zwischen dem 27-jährigen Spanier und dem italienischen Rennstall wird schon seit Ende Februar berichtet.

Nun wäre für beide Parteien mit Hinblick auf den Großen Preis der Emilia Romagna in Imola der perfekte Zeitpunkt gekommen, die Vertragsverlängerung vor bis zu 100.000 erwarteten Fans offiziell bekanntzugeben.

