Überraschung: Bayern holt Offensiv-Talent aus Afrika

Sapoko Ndiaye wechselt von den Gambinos Stars Africa zu den Bayern. Seit 2023 kooperiert die Fußballakademie aus Gambia mit Red&Gold Football, einem Joint Venture der Münchner mit dem MLS-Klub Los Angeles FC.

In der offiziellen Vereinsmitteilung der Bayern heißt es, dass Sapoko Ndiaye aufgrund einer kleinen Blessur „erst nach dem Trainingsauftakt ins Mannschaftstraining der Profis einsteigen“ wird.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany beginnt am Samstag mit den Leistungstests. Am Sonntag ist der Trainingsauftakt angesetzt, zudem sind Fanklub-Besuche geplant. Nach einem weiteren Mannschaftstraining am Montag wartet am Dienstag mit dem Testspiel bei Red Bull Salzburg der erste Härtetest. Angepfiffen wird um 15 Uhr.

