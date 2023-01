Überraschung! Gemicibasi wohl vor Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga

via

Turgay Gemicibasi möchte in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehren. Aktuell ist der 26-Jährige von Austria Klagenfurt an den türkischen Erstligisten Kasimpasa verliehen. Der Mittelfeldspieler visiert allerdings den Wechsel zu einem Ligakonkurrenten an.

Laut Sky-Informationen will Gemicibasi unbedingt zum TSV Hartberg wechseln. Der aktuelle Vertrag in Klagenfurt läuft noch bis Sommer 2024, aktuell verhandeln die Vereine über einen möglichen Transfer. In der aktuellen Spielzeit hat Gemicibasi nur sieben Pflichtspieleinsätze für Kasimpasa absolviert.

Der Deutsch-Türke lief in der Spielzeit 2021/22 für Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga auf und steuerte in 30 Pflichtspielen neun Tore und drei Assists bei. Im Sommer 2022 zog es den Mittelfeldspieler dann zu Kasimpasa.

