Überraschung im United Cup: Djokovic verliert gegen De Minaur

Novak Djokovic hat am Mittwoch im Rahmen des Tennis-United-Cup eine überraschende Niederlage kassiert. Der Weltranglistenerste verlor die erste Partie im Viertelfinalduell von Serbien mit Australien in Perth gegen Alex de Minaur 4:6,4:6. Der 36-Jährige hatte wie auch schon zuletzt mit Handgelenksproblemen zu kämpfen. Im Halbfinale des Mixed-Bewerbs wartet auf den Sieger der Begegnung in Sydney Polen. Der Titelverteidiger setzte sich gegen China mit 3:0 durch.

Hubert Hurkacz mit einem 6:3,6:4 gegen Zhang Zhizhen und die Weltranglistenerste Iga Swiatek mit einem 6:2,6:3 gegen Zheng Qinwen sorgten für klare Verhältnisse. Auch Katarzyna Piter/Jan Zielinski steuerten im Doppel mit einem 6:3,5:7,10:7 gegen You Xiaodi/Sun Fajing einen Punkt bei.

Djokovic kassierte nach 43 Match-Siegen auf australischem Boden wieder einmal eine Niederlage, zuletzt war ihm das bei den Australian Open 2018 in Melbourne im Achtelfinale gegen den Südkoreaner Chung Hyeon passiert. „Es ist ganz speziell, fühlt sich surreal an. Heute war mein Tag, der Sieg bedeutet mir extrem viel und ich bin glücklich, dass er mir noch dazu hier in Perth in Australien gelungen ist“, sagte De Minaur. Für den Weltranglistenzwölften war es der größte Sieg seiner Karriere.

(APA)/Bild: Imago