Überraschung in Bregenz! GAK verpasst Cup-Viertelfinale

Der GAK ist im Achtelfinale des ÖFB-Cups ausgeschieden. Die Grazer müssen sich dem Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz mit 1:2 geschlagen geben.

Der Bundesligist aus Graz tut sich von Beginn an schwer und muss bereits in der siebten Minute einen frühen Gegentreffer hinnehmen. In der zweiten Halbzeit kommt der GAK zwar besser ins Spiel und kann durch Daniel Maderner ausgleichen (76.), doch nur drei Minuten später bringt Mario Vucenovic die Bregenzer erneut in Führung und macht die Überraschung perfekt.

Beitragsbild: GEPA