Überraschung in Frankfurt: Dieser Trainer ist der Top-Kandidat
Nach Sky-Informationen soll Albert Riera Ortega der aktuelle Top-Kandidat des deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt sein, um als Cheftrainer die Nachfolge von Dino Toppmöller anzutreten.
Zwar gibt es weitere Kandidaten wie Kjetil Knutsen (FK Bodö/Glimt) und Jacob Neestrup Hansen (den Kopenhagen aber nicht ziehen lässt). Auch Marco Rose stand auf der Liste. Ihn soll es in die Premier League ziehen.
Nicht unwahrscheinlich ist, dass Markus Krösche und Timmo Hardung auch weitere Kandidaten in der Hinterhand haben. Der Fokus allerdings, so erfuhr es Sky, läge derzeit auf dem Spanier Riera, dessen Wechsel in die Bundesliga eine große Überraschung wäre.