Überraschung in Frankfurt: Dieser Trainer ist der Top-Kandidat

Der 43 Jahre alte Trainer trainiert seit Juli 2024 NK Celje in der Prav Liga in Slowenien. In der Meisterschaft steht er mit weitem Abstand auf Platz 1. Sensationell schaffte er mit Celje den Sprung in die Playoffs der Conference League.

Riera war zuvor bereits Coach von Girondins Bordeux und NK Olimpija Ljubljana (mit denen er in Slowenien Meister und Pokalsieger wurde). Zuvor stand er bei Galatasaray als Co-Trainer an der Seitenlinie und lernte unter Fatih Terim und Domenec Torrent.

Sky erfuhr aus Slowenien: Die Eintracht soll mit Riera und Celje bereits in Kontakt sein. Aktuell gibt es aber noch keine Einigung der Klubs, denn Eintracht muss eine Lösung präsentieren, da Riera noch Vertrag bis 2028 hat.

Frankfurt hat weiteren Überraschungs-Kandidaten

Allerdings bestätige Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann am Dienstagabend: „Wir werden den Trainer in Kürze vorstellen. Wir sind auf der Zielgeraden“.

Sollte der Deal mit Riera scheitern, so soll Eintracht Frankfurt noch mindestens einen Überraschungs-Kandidaten in der Hinterhand haben, der bislang noch nirgends aufgetaucht ist. Wie bisher Riera.

Der legte zuvor als Spieler eine bunte Karriere hin: Mit RCD Mallorca gelang Riera 2003 der Pokalsieg in Spanien, bevor es ihn über Umwege und eine Leihe zu Manchester City in die Premier League verschlug. Hier verpflichtete ihn der FC Liverpool im Jahr 2009 für fast zehn Millionen Euro fest. Das Abenteuer England endete vorerst nach knapp zwei Jahren und drei Toren, später unterschrieb Riera bei Galatasaray.

In der Türkei gelangen mit Gala zwei Meisterschaften (2011/12 und 2012/13) sowie der Pokalsieg in der Saison 2013/14. Riera beendete seien aktive Karriere als Spieler im Sommer 2016 beim FC Koper in Slowenien.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago