Überraschung perfekt: Draper nach Sieg gegen Alcaraz im Finale von Indian Wells

Jack Draper gegen Holger Rune heißt die überraschende Final-Paarung des ATP-1000-Turniers in Indian Wells.

Der Brite Draper bezwang am Samstag (Ortszeit) den Spanier Carlos Alcaraz 6:1,0:6,6:4, Rune den Russen Daniil Medwedew 7:5,6:4. Der Däne erreichte zum vierten Mal das Finale eines Tennisturniers dieser Kategorie. Eines der bisherigen drei Endspiele hat er gewonnen, nämlich vor zweieinhalb Jahren in Paris-Bercy gegen den Serben Novak Djokovic.

Für Alcaraz endete eine lange Erfolgsserie beim Turnier in Kalifornien. In den beiden vergangenen Jahren hatte der Weltranglisten-Dritte das nach den vier Grand Slams und den ATP-Finals höchstdotierte Event des Jahres gewonnen, jeweils nach einem Sieg im Finale gegen Medwedew. Dank des Coups gegen Alcaraz wird Draper, derzeit die Nummer 14, in der Weltrangliste zum ersten Mal in die Top Ten vorstoßen.

„Er hat eine Menge Selbstvertrauen gewonnen, er hat sich verbessert. Er ist ein Linkshänder, toller Aufschlag. Ich denke, er hat in diesem Turnier gut aufgeschlagen“, sagte Rune über seinen Kontrahenten. „Es ist sehr schwierig, gegen ihn zu spielen.“

