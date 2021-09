Überraschung! Van de Zandschulp mischt US Open auf

via

Botic van de Zandschulp mischt die US Open auf.

Der 25 Jahre alte Qualifikant hat den Argentinier Diego Schwartzman in New York mit einem 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1-Erfolg in 4:19 Stunden ausgeschaltet und als erster Niederländer seit Sjeng Schalken 2003 das Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers erreicht.

“Ich kann es nicht glauben”

“Ich kann es nicht glauben”, sagte van de Zandschulp: “Vor dem Turnier hat das niemand von mir erwartet.” Er trifft nun auf den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew, der den Briten Daniel Evans 6:3, 6:4, 6:3 schlug und nach 2019 zum zweiten Mal ins Finale will.

Van de Zandschulp, Weltranglisten-117., ließ sich trotz einer Aufholjagd von Marathon-Mann Schwartzman nicht aus der Ruhe bringen, schlug insgesamt 55 Winner und verdiente sich den bisher größten Erfolg seiner Karriere.

