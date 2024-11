Überraschung wohl perfekt! Vonn vor Ski-Comeback

Lindsey Vonn ist in das US-Skiteam zurückgekehrt. Damit scheint auch ein Comeback auf den Rennpisten möglich.

Die US-Amerikanerin, die in ihrer Karriere 82 Weltcuprennen gewonnen hat und 2019 zurückgetreten ist, bekam heuer im April ein künstliches Kniegelenk. Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin steht seit einiger Zeit wieder auf Skiern und im Training, u.a. war sie auch auf dem Rettenbachgletscher in Sölden zu sehen.

Vonn: „Muss noch einige Hürden überwinden“

„Wieder ohne Schmerzen Ski zu fahren, war eine unglaubliche Erfahrung“, sagte Vonn. Sie freue sich, wieder Teil des Skiteams zu sein und ihr Wissen „mit diesen unglaublichen Frauen“ zu teilen. Konkrete Angaben, ob und wann es zu einem rennmäßigen Comeback kommen könnte, machte die 40-Jährige in der Presseaussendung des US-Verbandes nicht.

In einem Interview mit den New York Times wurde die Olympiasiegerin aber konkreter: „Ich versuche, mir nicht zu viel vorzunehmen, denn ich muss noch einige Hürden überwinden“, sagte Vonn. „Natürlich würde ich das nicht machen, wenn ich nicht hoffen würde, Rennen zu fahren. Ich habe Ambitionen. Ich liebe es, schnell zu sein.“ Ihr Ziel sei es, es zu genießen, und hoffentlich führe sie dieser Weg zurück zu Weltcup-Rennen. „Ich würde nicht zurück im US-Skiteam sein, wenn ich keine Absichten hätte.“

Auch eine Olympiateilnahme 2026 in Cortina d’Ampezzo schloss sie nicht aus. „Ich habe es immer genossen, in Cortina Rennen zu fahren, und ich war dort sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, was die nächsten Monate und die nächsten eineinhalb Jahre für mich bereithalten. Daher kann ich im Moment nicht sagen, ob es eine Möglichkeit ist.“ Aber sie denke, jeder wisse, wie sehr sie Cortina liebe.

In diesem Winter bringt der Weltcupkalender die Frauen Mitte Dezember zu Speedrennen nach Beaver Creek und damit in die USA. Zumindest als Vorläuferin könnte Vonn dort zu sehen sein.

(APA)

Bild: Imago