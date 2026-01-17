Überschattet von Protesten: Hertha und Schalke mit Remis

Überschattet von massiven Fanprotesten ist Herbstmeister Schalke 04 mit einem kleinen Dämpfer in die Rückrunde der 2. Deutschen Bundesliga gestartet.

Bei Hertha BSC kamen die Königsblauen nicht über ein 0:0 hinaus und ließen damit die Chance ungenutzt, sich an der Tabellenspitze weiter nennenswert abzusetzen.

Durch das Remis vergrößerte die Mannschaft von Trainer Miron Muslic den Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Elversberg lediglich auf vier Punkte. Für Hertha BSC bleiben die Aufstiegsplätze weiter in Reichweite – auch wenn es das vierte Spiel ohne Sieg in Serie war. Mit nun 29 Punkten halten die Berliner Kontakt zur Spitzengruppe.

Beim Prestigeduell im ausverkauften Olympiastadion war eine besondere Atmosphäre erwartet worden – diese blieb jedoch aus. Die Fanhilfe Hertha BSC kündigte kurz vor Anpfiff an, dass die aktive Fanszene das Stadion nach Spielbeginn verlassen werde. Als Grund nannte sie „massive Polizeigewalt“ vor dem Spiel. Hertha BSC bestätigte einen „Zwischenfall mit der Polizei und unseren Fans vor der Ostkurve“. Auch der FC Schalke 04 teilte auf X mit: „Es wird vorerst keinen organisierten Support aus der Schalker Kurve geben.“

