Überschaubarer Ertrag: Bale ohne Zukunft in London?

via

via Sky Sport Austria

Gareth Bale ist aktuell von Real Madrid an seinen Herzens-Klub Tottenham Hotspur ausgeliehen. Bale wechselte nach großer Unzufriedenheit bei den Königlichen zu Beginn der Saison zurück nach London. Aber auch dort konnte auf den Waliser nicht so gesetzt werden, wie man es sich vorgestellt hatte. Laut The Times sollen die Spurs nicht bereit sein, die Leihe zu verlängern. Das würde bedeuten, dass Bale entweder zu Real zurückwechseln müsste oder sich einen gänzlich neuen Verein suchen müsste.

Bale absolvierte in dieser Saison erst 161 Minuten für die Spurs in der Liga und wurde immer wieder durch Blessuren zurückgeworfen. Obwohl Trainer Jose Mourinho mit dem Auftreten und seinem Charakter zufrieden sein soll, ist es wohl nicht wahrscheinlich, dass Bale über die Saison hinaus bei Tottenham bleibt.

Bild: Imago