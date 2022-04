Überstunden gegen Braga: Rangers mühen sich ins EL-Halbfinale

via

via Sky Sport Austria

Die Glasgow Rangers setzten sich am Donnerstag im heimischen Ibrox Stadium mit 3:1 nach Verlängerung gegen den SC Braga durch.

Glasgow konnte den Rückstand aus dem Hinspiel (0:1) durch einen Doppelpack von James Tavernier (2., 42.) noch in der ersten Halbzeit drehen. Braga, das den Großteil des Spiels in Unterzahl spielte, rettete sich dank eines späten Tores von David Carmo (83.) zwar noch in die Verlängerung, dort traf dann jedoch Kemar Roofe (101.) zum 3:1-Endstand.

(SID)

Beitragsbild: Imago