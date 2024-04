Überzahl ausgenutzt: PSG wirft Barça nach Rückstand raus

Paris Saint-Germain steht trotz Hinspiel-Niederlage und Rückstand unter den besten vier der Champions League. Dies gelang durch ein 4:1 beim FC Barcelona.

Auch in Barcelonas Olympiastadion sah es zunächst nach einem Weiterkommen der Hausherren aus. Raphinha stellte nach mustergültiger Vorarbeit von Lamine Yamal auf 1:0 für die Katalanen (12.). Allerdings sah Barca-Innenverteidiger Ronald Araujo nach einem Zweikampf mit Bradley Barcola in der 29. Minute wegen Torraubs die Rote Karte. Die Partie begann folglich in Richtung PSG zu kippen.

VIDEO: Rote Karte für Barcas Araujo!

Ex-Barcelona-Profi Ousmane Dembele glich in der 40. Minute aus kurzer Distanz aus, Vitinha brachte die Franzosen in der 54. Minute in Folge eines Corners in Führung. Für die Entscheidung sorgte Kylian Mbappe aus einem Elfmeter nach einer unnötigen Attacke von Joao Cancelo an Dembele (61.) sowie per Abstauber (89.). In der 56. Minute hatte Barcelonas Ilkay Gündogan die Stange getroffen. Sein Trainer Xavi sah wenige Sekunden später die Rote Karte.

Barcelona droht titellose Saison

PSG darf damit weiter vom ersten Champions-League-Titel der Clubgeschichte träumen, für Barcelona ist wohl die letzte Titelchance in dieser Saison dahin.

Alle Tore im Video:

1:0 – Raphinha (12.)

1:1 – Dembele (40.)

1:2 – Vitinha (54.)

1:3 – Mbappe (61.)

1:4 – Mbappe (89.)

