„Überzeugte im Probetraining“ – Neuer Verteidiger für Rapid

Der SK Rapid hat den ghanaischen Innenverteidiger Keneth Yeboah Bonsu verpflichtet. Der Spieler ist vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant.

Der 18-Jährige unterschrieb in Wien-Hütteldorf einen Vertrag bis Sommer 2027.

Bonsu, der 1,97 Meter groß ist, überzeugte die sportliche Leitung in mehrwöchigen Probetrainings. Er soll die Abwehr der Reserve verstärken und wird künftig mit der Rückennummer 6 auflaufen.

Katzer: „Vielversprechendes Talent“

„Mit Keneth Yeboah Bonsu konnten wir ein vielversprechendes Innenverteidiger-Talent für unsere zweite Mannschaft gewinnen. Ich bin mir sicher, dass er eine Bereicherung für die Defensive sein wird“, erklärte Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Der Spieler selbst zeigte sich erfreut über den Wechsel: „Es freut mich sehr, dass der Transfer nach Hütteldorf zustande gekommen ist. Ich möchte Rapid II sofort weiterhelfen und mich schnellstmöglich als wichtiger Bestandteil etablieren.“

