UEFA Champions League! So siehst du die Auftritte des FC Salzburg live auf Sky

Der Start der Salzburger gegen Lok Moskau am Mittwoch ab 18:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Alfred Tatar, Sky Experte und ehemaliger Co-Trainer von Lok Moskau, ist als Co-Kommentator neben Thomas Trukesitz im Einsatz

Sky Anchor Woman Constanze Weiss moderiert und Sky Experte Marc Janko analysiert die Begegnung

Sky präsentiert fünf der sechs Salzburg-Spiele live und exklusiv in voller Länge – zusätzlich alle Auftritte der Salzburger live in der Original Sky Konferenz

Die Mega-Highlights folgen am 3. und 4. Spieltag mit den beiden Matches gegen Titelverteidiger FC Bayern München – live und exklusiv bei Sky

Jeden Abend ein Top-Spiel exklusiv und in voller Länge sowie alle Spiele und Tore der UEFA Champions League live nur bei Sky in der Original Sky Konferenz

In sechs Tagen ist es endlich wieder soweit! In Wals-Siezenheim stimmt die UEFA Champions League Hymne auf eine packende Saison der Salzburger in Europas Eliteliga ein. Österreichische Fußballfans sind bei Sky live dabei, wenn sich das Team von Jesse Marsch in der Gruppe A gegen Spitzenteams wie Bayern München, Atletico Madrid und Lok Moskau heiße Duelle um den Aufstieg liefert. Sky präsentiert fünf der sechs Salzburg-Spiele live und exklusiv in voller Länge. Darunter die beiden Mega-Highlights gegen den Titelverteidiger FC Bayern. Zusätzlich überträgt Sky alle Auftritte der Salzburger live in der Original Sky Konferenz.

Los geht es am Mittwoch gegen das international erfahrene Team von Lok Moskau. Ein richtungsweisendes Spiel gleich zum Auftakt, da in der hochkarätig besetzten Gruppe ein guter Start unabdingbar ist. Wie das geht, haben die Salzburger am ersten Spieltag der letzten Saison mit dem furiosen 6:2 Sturmlauf gegen Genk gezeigt. Ob der österreichische Meister erneut mit einem Ausrufezeichen in die Gruppenphase startet, ist ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Sky Dreamteam begleitet das Auftaktspiel der Salzburger

Auch neben dem Platz dürfen sich Fußballfans auf ein Top-Team freuen. Sky Anchor Woman Constanze Weiss moderiert den Start der Salzburger in der Gruppenphase der Königsklasse. Unterstützt wird sie von dem Sky Experten Marc Janko, der einst selbst für die Salzburger auf Torjagd ging. Als Kommentator begrüßt Thomas Trukesitz die Zuseher. An seiner Seite sorgt Co-Kommentator Alfred Tatar für spannende Einblicke. Der Niederösterreicher war unter Raschid Rachimow als Co-Trainer bei Lok Moskau unter Vertrag und wird sein Insiderwissen über den Traditionsklub und die russische Liga mit den Sky Sehern teilen.

Die Salzburger in der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky:

1. Spieltag

Mittwoch, 21.10, 18:00 Uhr: FC Salzburg – Lok Moskau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Kommentator: Thomas Trukesitz

Co-Kommentator: Alfred Tatar

2. Spieltag

Dienstag, 27.10, 20:55 Uhr: Atletico Madrid – FC Salzburg, live im Rahmen der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

3. Spieltag

Dienstag, 3.11, 20:00 Uhr: FC Salzburg – FC Bayern München, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

4. Spieltag

Mittwoch, 25.11, 20:00 Uhr: FC Bayern München – FC Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

5. Spieltag

Dienstag, 1.12, 18:00 Uhr: Lok Moskau – FC Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

6. Spieltag

Mittwoch, 9.12, 20:00 Uhr: FC Salzburg – Atletico Madrid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.at/ucl abrufbar.

Beitragsbild: GEPA