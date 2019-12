VIDEO: Sabitzer erzielt Tor der Champions League-Gruppenphase

Marcel Sabitzer hat das Tor der Gruppenphase in der UEFA Champions League erzielt. Das haben Fußballfans aus der ganzen Welt beim Voting auf uefa.com entschieden.

Der Leipzig-Legionär traf beim 2:1-Heimsieg seiner Mannschaft gegen Zenit St. Petersburg mit einem Kunstschuss wunderschön zum 2:0.

Der ÖFB-Teamspieler konnte bei seinen fünf Einsätzen in der Gruppenphase insgesamt zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchen.

Im Champions League-Achtelfinale treffen die Leipziger auf Tottenham Hotspur.

RESULT of the Goal of the Group Stage vote:

1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇

2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈

3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉

4) Lautaro Martínez, @Inter_en

Your favourite?#UCL | @NissanFootball https://t.co/O0oMnADhOw pic.twitter.com/KEYwqhDvoy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2019