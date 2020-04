UEFA erlaubt Saisonabbruch in bestimmten Fällen

Europas Top-Klubs müssen bei einem Saisonabbruch in ihren Ligen keinen Ausschluss von den internationalen Wettbewerben mehr fürchten.

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) beschloss bei einer Videokonferenz am Donnerstag, dass im Falle eines vorzeitigen Saisonendes die betroffenen Ligen auf einer “transparenten und objektiven” Basis die Teilnehmer nominieren sollen.

Dabei dürften vor allem die bis zum Abbruch erzielten Resultate für eine Teilnahme herangezogen werden. Sofern Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert haben, könnte anhand eines Punktedurchschnitts entschieden werden.

Fixe Kriterien für Abbruch

Die UEFA nannte auch Kriterien für einen erlaubten Abbruch. Dieser sei gestattet, wenn es Anordnungen der Behörden gibt oder eine Fortsetzung der Liga aus finanziellen Gründen keinen Sinn machen würde. Die UEFA behält sich aber das Recht vor, ausgewählten Teilnehmern unter Umständen das Startrecht zu verwehren.

Als erste Liga hatte Ende März die belgische Pro League wegen der Coronakrise einen Abbruch in Erwägung gezogen, die UEFA drohte daraufhin mit dem möglichen Ausschluss aus Champions und Europa League. Endgültig soll in Belgien am 27. April eine Entscheidung fallen, in den Niederlanden ist das vorzeitige Saisonende wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 1. September nur noch Formsache.

EM-Endrunde im kommenden Jahr firmiert unter “EURO 2020”

Die EM-Endrunde im Sommer 2021 wird trotz der Verlegung unter dem Namen “EURO 2020” firmieren. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) nach einer Exkositzung am Donnerstag mit. Grund dafür seien unter anderem die bereits mit diesem Branding versehenen Materialien und der Symbolcharakter: Vor 60 Jahren fand die erste EM statt.

Um das Jubiläum zu feiern, hätte die EM in diesem Sommer in zwölf Ländern stattfinden sollen. Wegen der Coronakrise wurde das Turnier aber um ein Jahr verschoben, es soll nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 ausgetragen werdden.

(SID)

Artikelbild: IMAGO Pictures