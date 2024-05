Aston Villa will nach 42 Jahren wieder in ein Europacup-Finale

Aston Villa ist auf historischer Mission. Der englische Fußball-Traditionsverein peilt im Halbfinale der Conference League den erstmaligen Einzug in ein Europacup-Finale seit 42 Jahren an. Der Club aus Birmingham empfängt am Donnerstag (ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – streame mit dem Sky X-Traumpass) im Hinspiel Olympiakos Piräus, der Tabellen-Vierte der Premier League gilt gegen die Griechen als Favorit. Parallel dazu tragen Fiorentina und Club Brügge in Florenz Teil eins ihres Halbfinalduells aus.

1982 stand Aston Villa das letzte Mal in einem Europacup-Endspiel, damals gewannen die Engländer den Landesmeister-Bewerb gegen Bayern München (1:0). Gegen Olympiakos soll zunächst der Sprung ins Finale gelingen. Wie das geht, weiß wohl niemand besser als Villa-Coach Unai Emery. Der Spanier hat mit dem FC Sevilla und Villarreal insgesamt vier Mal die Europa League gewonnen. „Diese Gruppe von Spielern und der Trainer sind wirklich etwas Besonderes. Es fühlt sich so an, als wären wir auf dem Weg zu etwas Großen“, erklärte Keeper Emiliano Martinez.

Der argentinische Weltmeister, der Villa mit seinen Elfmeter-Paraden im Viertelfinal-Shootout bei Sturm-Graz-Bezwinger OSC Lille zum Aufstieg verhalf, fehlt allerdings im Hinspiel wegen einer Gelbsperre. Die Engländer haben sich im laufenden Bewerb bisher auf ihre Heimstärke verlassen können, alle fünf ECL-Spiele im Villa Park wurden gewonnen. Auch die Griechen mussten im Viertelfinale den Weg übers Elfmeterschießen gehen, um den Aufstieg gegen Fenerbahce zu fixieren.

Fiorentina wiederum stand bereits im Vorjahr im Finale der Conference League (1:2-Niederlage gegen West Ham) und will dies wiederholen. Um ins Endspiel in Athen am 29. Mai zu kommen, muss Brügge aus dem Weg geräumt werden (ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 5 – streame mit dem Sky X-Traumpass). In der Serie A ist das Team aus der Toskana nur Achter, ein Europacup-Platz für kommende Saison könnte sich daher womöglich nur über den ECL-Sieg ausgehen.

Der belgische Gegner ist bisher souverän durch den Bewerb gekommen und hat in zehn Partien nur eine Niederlage, dafür aber acht Siege erzielt. „Florenz wird eine richtig harte Nuss, wir werden alles geben müssen. Wir alle träumen vom Finaleinzug und sprechen sehr emotional darüber“, sagte der spanische Brügge-Stürmer Ferran Jutglà, der den Club gegen PAOK Saloniki mit zwei Treffern zum Aufstieg geschossen hatte. Sein Team könnte der erste belgische Verein seit 1993 werden, der es wieder in ein Europacup-Endspiel schafft.

(APA) / Artikelbild: Imago