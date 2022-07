UEFA: Erster Bericht zu CL-Chaos bis Ende September

via

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des Chaos beim Champions-League-Finale in Paris will bis Ende September die vorläufigen Ergebnisse ihrer Untersuchung präsentieren. Wie die UEFA am Freitagabend mitteilte, soll der Abschlussbericht dann bis November vorgelegt und veröffentlicht werden.

Die französische Polizei hatte rund um das Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool (1:0) mehr als 100 Festnahmen und 230 Verletzte registriert. Die UEFA erklärte das Chaos damit, dass viele Fans ohne gültige Tickets ins Stadion wollten. Die Drehkreuze am Eingang für Liverpool-Fans seien blockiert gewesen, weil Tausende mit gefälschten Tickets diese nicht passieren konnten. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Anstoßzeit wurde um mehr als eine halbe Stunde verschoben.

Fanvertreter kritisierten eine einseitige Darstellung der UEFA. Der Verband hatte sich „aufrichtig“ bei allen betroffenen Zuschauern entschuldigt. „Kein Fußball-Fan sollte je in eine solche Situation geraten und so etwas darf nie wieder passieren“, hatte die UEFA geschrieben.

(sport.sky.de)/Bild: Imago