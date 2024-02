UEFA gibt CL-Sperre für Upamecano bekannt

Bayern München könnte in einem möglichen Viertelfinale der Champions League wieder auf Dayot Upamecano zurückgreifen.

Der Innenverteidiger des deutschen Fußball-Rekordmeisters wurde nach seiner Roten Karte im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom (0:1) von der UEFA für ein Spiel gesperrt. Der Franzose wird deshalb nur im Rückspiel am Dienstag in der Allianz Arena gegen Lazio fehlen.

Upamecano auch in der Liga gesperrt gewesen

Upamecano war zuletzt auch in der Bundesliga nach einer Gelb-roten Karte im Spiel beim VfL Bochum (2:3) gesperrt gewesen. Am Freitag (20.30 Uhr) kehrt der 25-Jährige beim Spiel in Freiburg zwar wieder zurück. Bayern-Trainer Thomas Tuchel deutete aber schon an, dass Upamecano mit Blick auf seine Sperre in der Königsklasse nicht in der Startelf stehen wird.

