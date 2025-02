UEFA greift durch: Banja Luka ohne Auswärtsfans bei Rapid

Rapid-Gegner FK Borac Banja Luka muss beim Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League auf Auswärtsfans verzichten.

Nach Ausschreitungen einiger Klub-Anhänger beim zurückliegenden Playoff-Duell gegen Olimpija Ljubljana verhängte die UEFA nun eine Sperre gegen die Fans des bosnischen Vizemeisters. Zudem erhielt der Verein von ÖFB-Legionär Stefan Savic eine Geldstrafe in Höhe von 54.125 Euro.

HIGHLIGHTS | NK Olimpija – FK Borac | Playoff-Rückspiel

Die beiden Achtelfinal-Spiele von Rapid gegen Banja Luka finden am 6. und am 13. März statt. Die Grün-Weißen bestreiten das Hinspiel auswärts, eine Woche später könnte in Wien-Hütteldorf der Viertelfinal-Einzug fixiert werden.

Bei einem möglichen Aufstieg würden die Hütteldorfer auf den Sieger aus dem Duell Pafos (Zypern) gegen Djurgargarden (Schweden) treffen. Im Halbfinale könnte der FC Chelsea warten.

Bild: Imago