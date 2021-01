UEFA-Liste: Rapid-Youngster Demir in Top-50-Talente-Auswahl

via

via Sky Sport Austria

Wie jedes Jahr hat die UEFA auf ihrer Webseite eine Liste mit den 50 größten Fußball-Talenten veröffentlicht.

Aus der Tipico Bundesliga mit dabei: Yusuf Demir von Rapid Wien und Noah Okafor von Red Bull Salzburg.

In der Liste “50 für die Zukunft: UEFA.com Nachwuchsstars” erstellen UEFA-Korrespondenten eine Liste mit den U21-Spielern, die ihrer Meinung nach in diesem Jahr den großen Durchbruch in der Fußballwelt schaffen können.

Über Demir schreibt die UEFA auf ihrer Seite: “Talentierter Mittelfeldspieler, der als größtes österreichisches Talent gilt und bei Rapid schon viel bewirkt. Schoss sein erstes Tor diese Saison in der Europa League.”

Über Okafor heißt es: “Okafor spielte sich schon vor seinem Dreierpack im Oktober für Salzburg ins Rampenlicht mit seinem Auge für den entscheidenden Pass. Fühlt sich auf den Flanken und im Zentrum wohl.”

Im vergangenen Jahr standen die Salzburg-Spieler Sekou Koita und Dominik Szoboszlai in der Top-50-Talente-Auswahl.

Bild: GEPA