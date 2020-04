UEFA setzt Ligen “Deadline” für Bekanntgabe des Starttermins

Die europäische Fußball-Union UEFA hat den nationalen Fußballigen nun eine “Deadline” für die Bekanntgabe des Termins der Wiederaufnahme des Spielbetriebs gesetzt.

Wie unser Kollege von Sky Sports UK, Bryan Swanson auf seinem Twitterkanal bestätigt, müssen die europäischen Fußballligen bis zum 25. Mai eine Entscheidung treffen, wann und in welcher Form die Saison beendet werden soll.

CONFIRMED: UEFA wants Premier League and other European leagues to communicate planned restart of competitions by May 25. Same deadline for leagues to explain ending in ‘special circumstances’. #SSN #UEFA #COVID19

— Bryan Swanson (@skysports_bryan) April 28, 2020