UEFA Spielerin des Jahres: Finalistinnen-Trio steht fest

Die beiden spanischen Weltmeisterinnen Aitana Bonmati und Olga Carmona sowie die australische Chelsea-Stürmerin Sam Kerr haben noch Chancen auf die Wahl zur UEFA-Spielerin des Jahres.

Das Trio erhielt von den Trainern der in der vergangenen Frauen-Champions-League-Gruppenphase tätigen Teams, den Teamchefs der europäischen Nationalteams sowie Journalisten die meisten Stimmen. Der Sieger wird am 31. August im Grimaldi Forum in Monaco bekanntgegeben.

Im Rennen um die „Krone“ für den besten Coach sind noch Spaniens Teamchef Jorge Vilda, FC Barcelonas Jonatan Giraldez und Englands Teamchefin Sarina Wiegman.

(APA)/Bild: Imago