UEFA-Strafe für kroatischen Verband nach Wien-Gastspiel

Die UEFA hat den kroatischen Fußballverband wegen des „rassistischen Verhaltens“ sowie anderer Verstöße seiner Fans beim Auswärtsspiel am 25. September in der Nations League in Wien gegen das ÖFB-Team (3:1) bestraft. Wie die Kontroll-, Ethik-und Disziplinarkammer von Europas Fußballverband am Freitag bekannt gab, müssen die Kroaten mehr als 43.000 Euro Geldstrafe berappen. Zudem wurde ein Teilausschluss von Zuschauern im nächsten Heimspiel angeordnet.

Mindestens 2.000 Sitzplätze müssen demnach im nächsten UEFA-Bewerbsmatch frei bleiben. Laut UEFA hatten sich kroatische Fans rassistisch und diskriminierend in Wien verhalten und zudem mit Gegenständen geworfen und Feuerwerk abgebrannt.

(APA)

Artikelbild: GEPA