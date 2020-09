UEFA Supercup: Bayern vs. Sevilla live auf Sky und im LIVESTREAM

via

via Sky Sport Austria

Die amtierenden Champions League- und Europa League-Sieger kämpfen am Donnerstagabend um den UEFA Supercup. Der FC Bayern will im Endspiel gegen den FC Sevilla nach dem Triple den nächsten großen Titel einfahren. Sky überträgt das Supercup-Finale ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

Mit dem Sky X-Traumpass kannst du das Spiel und den ganzen Sport von Sky + zahlreiche Free-TV-Sender ab 10 Euro pro Monat live streamen.

Supercup LIVE: FC Bayern gegen Sevilla – wann und wo?

Wann ist Anpfiff? Anstoß ist am Donnerstagabend um 21:00 Uhr.

Wo wird gespielt? Das Duell steigt in der Puskas Arena in Budapest. In der 67.000 Zuschauer fassenden Arena sind aufgrund der Corona-Maßnamen 18.000 Fußball-Fans zugelassen.

Wer überträgt? Sky überträgt ab 20:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

FC Bayern – Sevilla FC live – Übertragung im TV

Nur mit Sky bist Du hautnah dabei. Wir übertragen am Donnerstag ab 20:30 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 1.

Bild: Getty Images