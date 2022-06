UEFA und CONMEBOL planen Frauen-„Finalissima“

via

via Sky Sport Austria

Auch im Frauenfußball wird künftig eine „Finalissima“ stattfinden.

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag verkündete, soll der neue Europameister, der bei der Frauen-EM im Sommer in England (6. bis 31. Juli) gekürt wird, auf die Siegerinnen der Copa America Femenina treffen. Die Südamerikameisterinnen werden im Juli in Kolumbien ermittelt.

Steigen soll das Duell in Europa, Termin und Austragungsort werden laut UEFA zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Auch im Futsal und auf Junioren-Ebene werden weitere interkontinentale Wettbewerbe eingeführt. Bei den Männern hatte Argentinien am Mittwochabend in London den Vergleich der Kontinental-Champions aus Südamerika und Europa gegen Italien mit 3:0 für sich entschieden.

(SID)/Bild: Imago