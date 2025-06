UEFA-Zoff um Mehrfachbesitz – Glasner droht EL-Aus mit Crystal Palace

Trotz des sensationellen FA-Cup-Triumphs über Manchester City und der damit verbundenen Qualifikation für die UEFA Europa League 2025/26 könnte Oliver Glasner und Crystal Palace die Teilnahme am internationalen Bewerb verwehrt bleiben. Grund dafür sind Verstöße gegen UEFA-Regularien aufgrund der Besitzverhältnisse rund um Klub-Miteigentümer John Textor.

Laut einem Bericht der britischen Daily Mail vom Montag droht dem Klub aus London der Ausschluss aus der Europa League, weil Textor über seine „Eagle Football Holdings“ neben knapp 43 Prozent an Crystal Palace auch die Mehrheit am französischen Traditionsverein Olympique Lyon hält.

Die UEFA verbietet es laut ihrem Regelwerk ausdrücklich, dass ein Investor direkten oder indirekten Einfluss auf mehrere Klubs hat, die gleichzeitig in europäischen Wettbewerben spielen. Ziel sei es, die Integrität der Bewerbe zu gewährleisten.

Drastischer Schritt: Textor will aussteigen

Wie Textor gegenüber der Daily Mail bestätigte, sei er bereit, seinen Anteil an Crystal Palace zu verkaufen, um dem Verein die Teilnahme an der Europa League zu ermöglichen. „Ganz Großbritannien weiß, dass ich keinen entscheidenden Einfluss bei Palace habe. Es war ein gutes Gespräch, sie haben zugehört. Wir werden sehen, was passiert“, erklärte Textor nach einem Hearing in der Schweiz.

„Wir wollen helfen, eine Trennung herbeizuführen und den Anteil zu verkaufen. Es ist klar geworden, dass ein Kauf nicht möglich ist – jetzt versuchen wir, dem Klub aus der UEFA-Situation zu helfen“, ergänzte der Investor.

Entscheidung vor dem 17. Juni erwartet

Sollte die UEFA Palace tatsächlich den Start in der Europa League verweigern, könnten stattdessen Nottingham Forest und Brighton nachrücken. Doch laut Medienberichten soll eine Lösung bis spätestens 17. Juni – dem Tag der Auslosung der Conference-League-Qualifikation – gefunden werden.

Für Trainer Oliver Glasner, der mit Crystal Palace eine beeindruckende Rückrunde spielte, hängt viel vom Ausgang dieses Verfahrens ab. Der erste internationale Auftritt seiner Mannschaft könnte im schlimmsten Fall noch scheitern – trotz sportlicher Qualifikation.

Foto: Imago